«Астон Вилла» объявила о переходе 19-летнего бразильца, которым интересовалось «Динамо»

Английская «Астон Вилла» на официальном сайте сообщила о переходе нападающего Алиссона из бразильского «Гремио».

«Астон Вилла» рада объявить о подписании контракта с 19-летним бразильцем Алиссоном из «Гремио».

Этот перспективный молодой вингер прошёл через академию клуба из Порту-Алегри, дебютировав в июле 2024 года. Алиссон стал игроком основного состава «Гремио», проведя 34 матча в лиге в прошлом сезоне.

«Добро пожаловать, Алиссон!» — написано в сообщении.

Летом 2025 года сообщалось, что московское «Динамо» заинтересовано в трансфере Алиссона. Отмечалось, что клуб готов был заплатить за переход 19-летнего футболиста € 15 млн. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.