Мареска дважды сообщал руководству «Челси», что ведёт переговоры с «Ман Сити» – Орнштейн

Бывший тренер «Челси» Энцо Мареска дважды сообщал руководству лондонцев об идущих переговорах с представителями «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в своём аккаунте в соцсети X.

По информации инсайдера, итальянский специалист в конце октября и середине декабря рассказывал руководителям «Челси», что ведёт переговоры с возможном переходе в «Ман Сити» в случае ухода Хосепа Гвардиолы со своего поста в 2026 году. Ранее итальянец уже работал в штабе «горожан» с 2022 по 2023 год.

Напомним, 1 января «Челси» объявил об увольнении Марески. В 19 матчах английской Премьер-лиги этого сезона лондонцы набрали 30 очков и занимают в текущей турнирной таблице пятое место, отставая на 15 очков от лидирующего «Арсенала».