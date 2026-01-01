«Манчестер Юнайтед» может подписать нападающего Матета из «Кристал Пэлас» в январе

«Манчестер Юнайтед» рассматривает подписание нападающего «Кристал Пэлас» Жан-Филиппа Матета в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Insider.

По информации издания, клуб из Манчестера пристально следит за ситуацией вокруг игрока сборной Франции, чей контракт с лондонским клубом истекает в 2027 году.

Жан-Филипп Матета выступает за «Кристал Пэлас» с 2022 года. В текущем сезоне 28-летний игрок принял участие в 28 матчах за клуб во всех турнирах. За этот период он отметился восемью забитыми мячами и отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает стоимость французского нападающего в € 40 млн.