Экс-игрок «Краснодара» Кабелла перешёл из «Олимпиакоса» в «Нант»

Экс-игрок «Краснодара» Кабелла перешёл из «Олимпиакоса» в «Нант»
Комментарии

Французский «Нант» на официальном сайте сообщил о переходе полузащитника Реми Кабелла из греческого «Олимпиакоса» на правах аренды.

«ФК «Нант» объявляет о приходе Реми Кабелла на правах аренды из «Олимпиакоса» до конца сезона.

34-летний атакующий полузащитник Реми Кабелла обладает богатым опытом выступлений в Лиге 1 и по всей Европе. Воспитанник молодежной академии «Монпелье», с которой он выиграл чемпионат Франции в 2012 году, впоследствии играл за «Ньюкасл Юнайтед», «Марсель», «Сент-Этьен» и «Лилль». На его счету несколько матчей за сборную Франции (4) и молодежную команду до 21 года (17).

Известный своим техническим мастерством, видением игры и универсальностью в атаке, Кабелла усилит состав «Нанта» во второй половине сезона. ФК «Нант» приветствует Реми Кабелла», — написано в сообщении.

Французский полузащитник выступал за «Краснодар» в период с 2019 по 2021 год.

