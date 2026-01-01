ESPN составил десятку лучших летних трансферов 2025 года в АПЛ

Издание ESPN представило список из 10 лучших летних трансферов 2025 года в английской Премьер-лиге. В десятку попал переход Гранита Джаки из «Байера» в «Сандерленд».

Полный список из 10 лучших трансферов лета 2025 года в АПЛ выглядит следующим образом: