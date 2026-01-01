Бреннан Джонсон перейдёт из «Тоттенхэма» в «Кристал Пэлас» за € 38,5 млн — Романо

Английский «Кристал Пэлас» завершает трансфер полузащитника Бреннана Джонсона из «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

«Сделка согласована с игроком, условия личного контракта определены. £ 33,5 млн (€ 38,5 млн) отправятся в «Тоттенхэм», сейчас проходит первый этап медицинского осмотра. «Кристал Пэлас» завершает важное приобретение для долгосрочного проекта», — написал Романо.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 24-летний Бреннан Джонсон провёл 16 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету четыре игры и один гол в Лиге чемпионов.