Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бреннан Джонсон перейдёт из «Тоттенхэма» в «Кристал Пэлас» за € 38,5 млн — Романо

Бреннан Джонсон перейдёт из «Тоттенхэма» в «Кристал Пэлас» за € 38,5 млн — Романо
Комментарии

Английский «Кристал Пэлас» завершает трансфер полузащитника Бреннана Джонсона из «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

«Сделка согласована с игроком, условия личного контракта определены. £ 33,5 млн (€ 38,5 млн) отправятся в «Тоттенхэм», сейчас проходит первый этап медицинского осмотра. «Кристал Пэлас» завершает важное приобретение для долгосрочного проекта», — написал Романо.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 24-летний Бреннан Джонсон провёл 16 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету четыре игры и один гол в Лиге чемпионов.

Материалы по теме
Трансферное окно в Европе открылось! А «Челси» удивил первой отставкой года! LIVE
Live
Трансферное окно в Европе открылось! А «Челси» удивил первой отставкой года! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android