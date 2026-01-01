Умер бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Мухсин Мухамадиев

В возрасте 59 лет ушёл из жизни бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива» Мухсин Мухамадиев.

«Да, это случилось сегодня вечером», — приводит слова вдовы Мохиры Мухамадиевой ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года Мухсин Мухамадиев попал в реанимацию и находился в тяжёлом состоянии.

Кроме «Локомотива» и «Спартака», Мухамадиев выступал за таджикистанский «Памир», турецкий «Анкарагюджю», нижегородский «Локомотив», австрийскую «Аустрию», московское «Торпедо», узбекистанский «Самарканд» и другие клубы. После завершения игровой карьеры работал тренером в подольском «Витязе», сборной Таджикистана, таджикистанском «Истиклоле» и в других клубах, а также спортивным директором в казанском «Рубине».