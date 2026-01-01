Скидки
Кристал Пэлас — Фулхэм, результат матча 1 января 2026, счёт 1:1, 19-й тур АПЛ 2025/2026

«Кристал Пэлас» и «Фулхэм» сыграли вничью в матче 19-го тура АПЛ
Комментарии

Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Фулхэм». Игра прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Тони Харрингтон. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
01 января 2026, четверг. 20:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 1
Фулхэм
Лондон
1:0 Матета – 39'     1:1 Кейрни – 80'    

Первый гол в матче забил Жан-Филипп Матета. Форвард отметился голом в конце первого тайма на 39-й минуте. Во втором тайме на 80-й минуте полузащитник гостей Том Кейрни сравнял счёт.

«Кристал Пэлас» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды 27 набранных очков в 18 матчах. «Фулхэм» также с 27 очками располагается на 10-й строчке в таблице английской Премьер-лиги.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
