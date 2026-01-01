«Кристал Пэлас» и «Фулхэм» сыграли вничью в матче 19-го тура АПЛ

Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Фулхэм». Игра прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Тони Харрингтон. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче забил Жан-Филипп Матета. Форвард отметился голом в конце первого тайма на 39-й минуте. Во втором тайме на 80-й минуте полузащитник гостей Том Кейрни сравнял счёт.

«Кристал Пэлас» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды 27 набранных очков в 18 матчах. «Фулхэм» также с 27 очками располагается на 10-й строчке в таблице английской Премьер-лиги.