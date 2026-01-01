Скидки
Ливерпуль — Лидс Юнайтед, результат матча 1 января 2026, счёт 0:0, 19-й тур АПЛ 2025/2026

«Ливерпуль» не смог обыграть «Лидс» в матче 19-го тура АПЛ
Комментарии

Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Ливерпуль» и «Лидс Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Крис Кавана. Встреча закончилась вничью со счётом 0:0.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
01 января 2026, четверг. 20:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс

Команды не забили голов по ходу встречи.

«Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды 33 набранных очка в 19 матчах. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 12 очков. «Лидс» с 21 очком располагается на 16-й строчке в таблице английской Премьер-лиги.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Фулхэмом» 4 января, в этот же день «Лидс» встретится с «Манчестер Юнайтед».

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Новости. Футбол
