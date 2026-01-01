«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Мухсина Мухамадиева

Московский «Спартак» в социальных сетях выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни экс-футболиста команды Мухсина Мухамадиева.

«Сегодня после продолжительной болезни ушёл из жизни ветеран красно-белых Мухсин Муслимович Мухамадиев.

Мухамадиев — воспитанник таджикского футбола. Он выступал за наш клуб в 1994–1995 годах. Всего провёл за красно-белых 39 матчей и забил 16 мячей. В 1994 году завоевал со «Спартаком» золотые медали чемпионата России, а в следующем сезоне стал бронзовым призером.

ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Мухсина Муслимовича. Светлая память!» — написано в сообщении.

После завершения игровой карьеры Мухамадиев работал тренером в подольском «Витязе», сборной Таджикистана, таджикистанском «Истиклоле» и в других клубах, а также спортивным директором в казанском «Рубине».