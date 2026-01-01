«Лидс» прервал победную серию «Ливерпуля» из четырёх матчей во всех турнирах

«Ливерпуль» и «Лидс Юнайтед» сыграли вничью в матче 19-го тура английской Премьер-лиги со счётом 0:0. Таким образом, «Лидс Юнайтед» прервал победную серию «Ливерпуля» из четырёх матчей во всех турнирах.

Ранее «Ливерпуль» обыграл итальянский «Интер» в Лиге чемпионов со счётом 1:0, а также одержал победы во встречах чемпионата Англии с «Брайтоном» (2:0), «Тоттенхэм Хотспур» (2:1) и «Вулверхэмптоном» (2:1).

«Лидс Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 21 очко за 19 матчей. «Ливерпуль» находится на четвёртой строчке, заработав 33 очка. На первом месте располагается «Арсенал» (45).