Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лидс» прервал победную серию «Ливерпуля» из четырёх матчей во всех турнирах

«Лидс» прервал победную серию «Ливерпуля» из четырёх матчей во всех турнирах
Комментарии

«Ливерпуль» и «Лидс Юнайтед» сыграли вничью в матче 19-го тура английской Премьер-лиги со счётом 0:0. Таким образом, «Лидс Юнайтед» прервал победную серию «Ливерпуля» из четырёх матчей во всех турнирах.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
01 января 2026, четверг. 20:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс

Ранее «Ливерпуль» обыграл итальянский «Интер» в Лиге чемпионов со счётом 1:0, а также одержал победы во встречах чемпионата Англии с «Брайтоном» (2:0), «Тоттенхэм Хотспур» (2:1) и «Вулверхэмптоном» (2:1).

«Лидс Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 21 очко за 19 матчей. «Ливерпуль» находится на четвёртой строчке, заработав 33 очка. На первом месте располагается «Арсенал» (45).

Материалы по теме
Трансферное окно в Европе открылось! А «Челси» удивил первой отставкой года! LIVE
Live
Трансферное окно в Европе открылось! А «Челси» удивил первой отставкой года! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android