Ламин Ямаль пропустил тренировку «Барселоны» из-за недомогания

Комментарии

Фланговый нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль пропустил тренировку основного состава сине-гранатовых. Об этом сообщает Sport.es. 3 января подопечным Ханс-Дитера Флика предстоит сыграть с «Эспаньолом».

По информации издания, испанец прибыл на базу клуба, но не смог принять участие в тренировке. При этом игрок не имеет серьёзных травм и чувствует лишь недомогание.

В текущем сезоне-2025/2026 полузащитник принял участие в 20 играх во всех турнирах, на его счету девять забитых мячей и девять результативных передач. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 200 млн.

В испанском чемпионате «Барселона» занимает первое место с 46 очками. Отрыв от мадридского «Реала» составляет четыре очка.

Новости. Футбол
