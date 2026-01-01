Стало известно, кто будет главным тренером «Челси» в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер молодёжной команды «Челси» до 21 года Калум Макфарлейн будет руководить основным составом лондонцев в матче 20-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» после увольнения Энцо Марески. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в своём аккаунте в соцсети X. Встреча команд состоится 4 января.

Сегодня, 1 января, «синие» объявили о прекращении сотрудничества с итальянским специалистом, который прежде работал в «Лестере», «Парме» и «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что «Челси» планирует найти замену Мареске в ближайшее время.

В 19 матчах английской Премьер-лиги этого сезона лондонцы набрали 30 очков и занимают в текущей турнирной таблице пятое место, отставая на 15 очков от лидирующего «Арсенала».