Главная Футбол Новости

«Каждый раз, когда наш игрок падает, не назначают пенальти». Слот — после матча с «Лидсом»

Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался после матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед». В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
01 января 2026, четверг. 20:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс

«В первом тайме был очевидный момент, когда футболист не падал, понимаю почему, ведь каждый раз, когда наш игрок падает, не назначают пенальти.

Это мелочи, я вижу, как игроки других команд теряют равновесие в подобных ситуациях, но мы так не делаем. В этом сезоне мы падали из-за фолов несколько раз и не получали пенальти.

В целом мы говорим об этом, как другие игроки легко падают, чтобы получить штрафные или другие моменты, но это то, кто мы есть.

В матче с «Вест Хэмом» Лукас Пакета сделал всё возможное, чтобы получить вторую жёлтую карточку, и Алиссон, который играет с ним в сборной, пытался помочь ему избежать жёлтой. В итоге он получил вторую жёлтую карточку в той игре.

Если другие болельщики или люди посмотрят, найдут моменты, когда наши игроки падали и ничего не получали. В конце концов, это то, кто мы есть», – приводит слова Слота BBC.

«Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды 33 набранных очка в 19 матчах. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 12 очков.

