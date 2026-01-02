Скидки
Брентфорд — Тоттенхэм Хотспур, результат матча 1 января 2026, счет 0:0, АПЛ 2025-2026

«Тоттенхэм» и «Брентфорд» поделили очки во встрече 19-го тура АПЛ
Комментарии

Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды играли на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Итоговый результат — 0:0.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
01 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон

Команды не смогли отличиться.

«Тоттенхэм Хотспур» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2025/2026. Команда набрала 26 очков за 19 матчей. «Брентфорд» находится на девятой строчке, заработав 27 очков. На первом месте располагается «Арсенал», у которого 45 очков. В следующем туре «Брентфорд» сыграет с «Эвертоном» 4 января, а «Тоттенхэм» в этот же день встретится с «Сандерлендом».

Комментарии
