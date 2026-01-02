«Тоттенхэм» и «Брентфорд» поделили очки во встрече 19-го тура АПЛ

Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды играли на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Итоговый результат — 0:0.

Команды не смогли отличиться.

«Тоттенхэм Хотспур» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2025/2026. Команда набрала 26 очков за 19 матчей. «Брентфорд» находится на девятой строчке, заработав 27 очков. На первом месте располагается «Арсенал», у которого 45 очков. В следующем туре «Брентфорд» сыграет с «Эвертоном» 4 января, а «Тоттенхэм» в этот же день встретится с «Сандерлендом».