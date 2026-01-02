Скидки
Алисон Бекер провёл 100-й матч «на ноль» за «Ливерпуль» в АПЛ

Матч 19-го тура английской Премьер-Лиги с «Лидс Юнайтед» (0:0) стал для голкипера «Ливерпуля» Алисона Бекера 100-м «сухим» за клуб в чемпионате страны. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
01 января 2026, четверг. 20:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 33-летний Алисон Бекер провёл 14 матчей, из которых пять «на ноль». Также на его счету три игры в Лиге чемпионов, из которых одна «сухая».

«Лидс Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 21 очко за 19 матчей. «Ливерпуль» находится на четвёртой строчке, заработав 33 очка. На первом месте располагается «Арсенал», у которого 45 очков.

