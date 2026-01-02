«Манчестер Сити» и «Сандерленд» не забили голов и сыграли вничью в 19-м туре АПЛ

Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Сандерленд» и «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Стэдиум оф Лайт» (Сандерленд, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Джарред Джиллетт. Встреча закончилась вничью со счётом 0:0.

После 19 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Сандерленд» набрал 29 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, у команды в активе 41 очко.

В следующем туре «Сандерленд» сыграет с «Тоттенхэмом» 4 января, а «Манчестер Сити» в этот же день встретится с «Челси».