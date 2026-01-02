Скидки
Сандерленд — Манчестер Сити, результат матча 1 января 2026, счёт 0:0, 19-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Сити» и «Сандерленд» не забили голов и сыграли вничью в 19-м туре АПЛ
Завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Сандерленд» и «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Стэдиум оф Лайт» (Сандерленд, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Джарред Джиллетт. Встреча закончилась вничью со счётом 0:0.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
01 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер

После 19 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Сандерленд» набрал 29 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, у команды в активе 41 очко.

В следующем туре «Сандерленд» сыграет с «Тоттенхэмом» 4 января, а «Манчестер Сити» в этот же день встретится с «Челси».

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
