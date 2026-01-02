Результаты матчей 19-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 1 января, завершился 19-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Результаты матчей 19-го тура АПЛ:
Вторник, 30 декабря:
«Ноттингем Форест» – «Эвертон» – 0:2;
«Вест Хэм Юнайтед» – «Брайтон энд Хоув Альбион» – 2:2;
«Челси» – «Борнмут» – 2:";
«Бёрнли» – «Ньюкасл Юнайтед» – 1:3;
«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон» – 1:1;
«Арсенал» – «Астон Вилла» – 4:1;
Четверг, 1 января:
«Кристал Пэлас» – «Фулхэм» – 1:1;
«Ливерпуль» – «Лидс Юнайтед» – 0:0;
«Сандерленд» – «Манчестер Сити» – 0:0;
«Брентфорд» – «Тоттенхэм Хотспур» – 0:0.
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 45 очков за 19 матчей.