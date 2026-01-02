Скидки
Чемпионат Англии по футболу 2025/2026: результаты на 1 января, календарь, таблица

Результаты матчей 19-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу
Сегодня, 1 января, завершился 19-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 19-го тура АПЛ:

Вторник, 30 декабря:

«Ноттингем Форест» – «Эвертон» – 0:2;
«Вест Хэм Юнайтед» – «Брайтон энд Хоув Альбион» – 2:2;
«Челси» – «Борнмут» – 2:";
«Бёрнли» – «Ньюкасл Юнайтед» – 1:3;
«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон» – 1:1;
«Арсенал» – «Астон Вилла» – 4:1;

Четверг, 1 января:

«Кристал Пэлас» – «Фулхэм» – 1:1;
«Ливерпуль» – «Лидс Юнайтед» – 0:0;
«Сандерленд» – «Манчестер Сити» – 0:0;
«Брентфорд» – «Тоттенхэм Хотспур» – 0:0.

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 45 очков за 19 матчей.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Увольнение Марески — шок. И крест на всём проекте «Челси»
