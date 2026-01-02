Казанский «Рубин» отреагировал на смерть Мухсина Мухамадиева

Официальный телеграм-канал «Рубина» опубликовал пост с соболезнованиями по поводу смерти 59-летнего экс-нападающего «Спартака» и «Локомотива» Мухсина Мухамадиева. В период с 2008 по 2012 год завершивший карьеру игрока Мухамадиев работал в структуре казанского клуба в качестве спортивного директора и дважды стал в этом качестве чемпионом России.

«Не стало Мухсина Мухамадиева…

Сегодня после продолжительной болезни в возрасте 59 лет ушёл из жизни Мухсин Муслимович Мухамадиев – бывший спортивный директор «Рубина», а также бывший футболист таких клубов, как «Спартак» и «Локомотив».

В казанском клубе Мухамадиев работал с 2008 по 2012 год в должности спортивного директора, когда «Рубин» дважды выигрывал чемпионат России, стал обладателем Кубка России и Суперкубка.

Футбольный клуб «Рубин» выражает глубокие соболезнования родным и близким Мухсина Муслимовича.

Светлая память», — гласит текст сообщения пресс-службы «Рубина».

О смерти Мухсина Мухамадиева стало известно вечером 1 января 2026 года.