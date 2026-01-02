Скидки
Гвардиола прокомментировал потерю очков «Манчестер Сити» в матче с «Сандерлендом»

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 19-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (0:0).

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
01 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер

«Тяжёлое место для выезда. Сколько моментов мы не реализовали во вратарской — и ведь это были не самые сложные шансы. Мы не смогли их использовать. В первом тайме мы не сделали то, о чём говорили, но в целом это был очень хороший матч.

Нужно вскрывать линии, сохранять хладнокровие при их преодолении. Во втором тайме было лучше, ребята сделали всё. Сейчас они немного опустили головы, но мы должны, наоборот, держать их поднятыми, потому что через три дня нас ждёт сложная игра с «Челси».

Мы создали достаточно моментов, хорошо сыграли во втором тайме. Самоотдача, желание — в первом тайме всё было иначе. Моментов хватало: два у Савиньо во втором тайме, шансы были у Доку, Гвардиола, Фодена и Холанда. Возможностей было много, но, к сожалению, мы не смогли их реализовать», — приводит слова Гвардиолы BBC.

В следующем туре «Сандерленд» сыграет с «Тоттенхэмом» 4 января, а «Манчестер Сити» в этот же день встретится с «Челси».

