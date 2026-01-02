Инсайдер Романо назвал основного кандидата на пост главного тренера «Челси»

Главный тренер «Страсбурга» Лиам Росеньор является главным кандидатом в шорт-листе на пост нового главного тренера «Челси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо на личной странице в социальной сети X.

Руководство лондонского клуба высоко оценивает специалиста и на сегодняшний день он является основным претендентом. «Страсбург» уже рассматривает возможные варианты замены на случай, если «Челси» начнёт переговоры.

1 января «Челси» расторг контракт с главным тренером Энцо Мареской.

Под руководством Росеньора «Страсбург» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров. Команда набрала 23 очка и отстаёт от лидирующего «Ланса» на 14 очков.