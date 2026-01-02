Скидки
«Рома» может арендовать Мохамеда Салаха у «Ливерпуля» — Tutto Mercato

Комментарии

Руководство «Ромы» изучает возможность оформить аренду из «Ливерпуля» египетского нападающего Мохамеда Салаха, сообщает Tutto Mercato.

По данным источника, римляне проявляют высокую заинтересованность в подписании 33-летнего Салаха, при этом «Ливерпуль» на данный момент готов пойти только на аренду египтянина до конца текущего сезона. Сообщается, что такой вариант может устроить «Рому», но возможным препятствием оформлению сделки может стать высокая заработная плата Салаха — около € 24 млн в год без учёта налогов.

В текущем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 20 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. В декабре 2025 года Мохамед ни разу не был включён в стартовый состав мерсисайдцев и заявлял в интервью, что недоволен своей ситуацией в клубе.

Видео: Салах отказался общаться с прессой после победы «Ливерпуля»

