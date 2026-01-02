Скидки
«Сантос» планирует продлить контракт с Неймаром и вернуть Габриэла Барбозу — Романо

Руководство бразильского «Сантоса» собирается продлить истекший контракт с 33-летним нападающим Неймаром и вернуть в клуб из «Крузейро» другого своего воспитанника — 29-летнего форварда Габриэла Барбозу, сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, «Сантос» близок к достижению договорённости с обоими нападающими, при этом об их подписании может быть объявлено в один день.

33-летний Неймар вернулся в «Сантос», в котором начинал свою футбольную карьеру, в январе 2025 года, и в сезоне-2025 в 28 матчах во всех турнирах забил 11 голов и отдал четыре ассиста. Контракт игрока с «Сантосом» завершился 31 декабря, в настоящий момент он травмирован, но планирует успеть восстановиться и принять участие в ЧМ-2026.

