Расписание матчей 18-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 2 января, матчем «Райо Вальекано» — «Хетафе» стартует 18-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 18-го тура чемпионата Испании (время — московское):
2 января, пятница:
23:00. «Райо Вальекано» — «Хетафе»;
3 января, суббота:
16:00. «Сельта» — «Валенсия»;
18:15. «Осасуна» — «Атлетик» Бильбао;
20:30. «Эльче» — «Вильярреал»;
23:00. «Эспаньол» — «Барселона»;
4 января, воскресенье:
16:00. «Севилья» — «Леванте»;
18:15. «Реал» Мадрид — «Бетис»;
20:30. «Мальорка» — «Жирона»;
20:30. «Алавес» — «Овьедо»;
23:00. «Реал Сосьедад» — «Атлетико».
Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набравшая 46 очков.