Расписание матчей 18-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу
Сегодня, 2 января, матчем «Райо Вальекано» — «Хетафе» стартует 18-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 18-го тура чемпионата Испании (время — московское):

2 января, пятница:

23:00. «Райо Вальекано» — «Хетафе»;

3 января, суббота:

16:00. «Сельта» — «Валенсия»;
18:15. «Осасуна» — «Атлетик» Бильбао;
20:30. «Эльче» — «Вильярреал»;
23:00. «Эспаньол» — «Барселона»;

4 января, воскресенье:

16:00. «Севилья» — «Леванте»;
18:15. «Реал» Мадрид — «Бетис»;
20:30. «Мальорка» — «Жирона»;
20:30. «Алавес» — «Овьедо»;
23:00. «Реал Сосьедад» — «Атлетико».

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набравшая 46 очков.

