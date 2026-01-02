«Вест Хэм» договорился о трансфере нападающего «Лацио» за € 29 млн

27-летний нападающий «Лацио» Валентин Кастельянос с большой долей вероятности продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. О трансфере аргентинца договорился лондонский «Вест Хэм», информирует журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По сведениям источника, сумма трансфера составит € 29 млн. Сделка полностью согласована. Кастельянос подпишет с «молотобойцами» долгосрочный контракт.

В текущем сезоне итальянской Серии А Кастельянос провёл за «Лацио» 11 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 25 млн.