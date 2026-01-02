Скидки
Расписание матчей 18-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 2 января, стартует 18-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 18-го тура Серии А (время — московское):

2 января, пятница:

22:45. «Кальяри» — «Милан»;

3 января, суббота:

14:30. «Комо» — «Удинезе»;
17:00. «Сассуоло» — «Парма»;
17:00. «Дженоа» — «Пиза»;
20:00. «Ювентус» — «Лечче»;
22:45. «Аталанта» — «Рома»;

4 января, воскресенье:

14:30. «Лацио» — «Наполи»;
17:00. «Фиорентина» — «Кремонезе»;
20:00. «Верона» — «Торино»;
22:45. «Интер» М — «Болонья».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 36 очков за 16 матчей. На втором месте расположился «Милан» с 35 очками. На третьей строчке турнирной таблицы «Наполи», у которого 34 очка.

