Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энцо Фернандес обратился к Мареске после увольнения тренера из «Челси»

Энцо Фернандес обратился к Мареске после увольнения тренера из «Челси»
Комментарии

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес обратился к бывшему главному тренеру команды Энцо Мареске, который был уволен 1 января.

«Тренер, спасибо вам за всё, что мы разделили и пережили за это время! Я многому научился у вас и ценю каждый ваш совет. Желаю вам и вашему тренерскому штабу — Вилли, Дани, Роби, Маркосу и Микки — всего наилучшего.

Мы вместе выиграли два титула, которые я никогда не забуду. Желаю вам всем больших успехов и надеюсь, наши пути ещё пересекутся. С наилучшими пожеланиями», — написал Энцо Фернандес в своих соцсетях.

В 19 матчах английской Премьер-лиги этого сезона лондонцы набрали 30 очков и занимают в текущей турнирной таблице пятое место, отставая на 15 очков от лидирующего «Арсенала».

Материалы по теме
Увольнение Марески — шок. И крест на всём проекте «Челси»
Увольнение Марески — шок. И крест на всём проекте «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android