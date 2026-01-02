«Вест Хэм» и «Фулхэм» поборются за Рахима Стерлинга из «Челси»

Атакующий полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.
Согласно сведениям источника, на подписание Стерлинга претендуют два клуба из АПЛ — «Вест Хэм Юнайтед» и «Фулхэм».
Отмечается, что для «Фулхэма» Стерлинг является приоритетной трансферной целью, а «Вест Хэм» проявляет интерес к Рахиму, но параллельно продолжает изучать рынок.
В нынешнем сезоне Стерлинг не принял участия ни в одном матче. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.