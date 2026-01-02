Скидки
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Расписание матчей 17-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Комментарии

Сегодня, 2 января, матчем «Тулуза» — «Ланс» стартует 17-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 17-го тура Лиги 1 (время — московское):

2 января, пятница:

22:45. «Тулуза» — «Ланс».

3 января, суббота:

19:00. «Монако» — «Лион»;
21:00. «Ницца» — «Страсбург»;
23:05. «Лилль» — «Ренн».

4 января, воскресенье:

17:00. «Марсель» — «Нант»;
19:15. «Лорьян» — «Метц»;
19:15. «Брест» — «Осер»;
19:15. «Гавр» — «Анже»;
22:45. «ПСЖ» — «Париж».

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Ланс». Команда набрала 37 очков за 16 матчей.

Календарь матчей Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
