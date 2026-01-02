Скидки
Глушаков: я — самый дорогой россиянин в истории «Спартака». «Лацио» предлагал € 8-10 млн

Комментарии

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков заявил, что является самым дорогим российским футболистом в истории красно-белых. Также он поведал об интересе со стороны «Лацио», который предлагал за него € 8-10 млн.

— Аршавин оценил свою трансферную стоимость на пике по сегодняшним меркам примерно в 100 миллионов евро. Как вы оцените свою стоимость на пике?
— Даже не знаю. «Спартак» купил меня за 9 миллионов евро — я до сих пор самый дорогой российский футболист в истории клуба. Помню, у меня были отступные в «Локомотиве» — 60 миллионов, чтобы «Зенит» меня не купил. Они несколько раз пытались меня забрать к себе.

— Были разговоры про «Лацио».
— Да, это был единственный вариант из Европы. Кажется, они предложили за меня маленькие деньги — около 8–10 миллионов евро. Продавать не захотели, и разговор был мимолетным. Да и в России я чувствовал себя хорошо — зачем уезжать? Футбол везде примерно одинаковый. Я не задумывался об уходе, это был мой второй сезон — 2009 год, — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

