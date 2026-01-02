Шалимов: Кахигао попал в ловушку в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов высказался о выборе нового главного тренера для московской команды. Он усомнился в кандидатуре Хуана Карседо, которого СМИ называют главным претендентом в «Спартак».

«С выбором нового главного тренера Кахигао попал в ловушку — потому что если брать россиянина или оставлять Романова, то зачем «Спартак» вообще нанимал иностранного спортивного директора. Станковича нанимал не он, продлевал вроде бы тоже не он. То есть пока ни одного решения по тренеру Кахигао не принимал.

Ситуация на рынке сейчас иная, чем та, когда в Россию приезжали Эмери, Спаллетти, Виллаш-Боаш или Манчини. И при этом не факт, что все люди такого калибра добьются успеха в России. Посмотрите, какой результат дал в РПЛ Эмери, и что он творил после ухода из «Спартака». Называются фамилии разные, в том числе итальянца Пиоли. Кстати, не уверен, что в России он справится — слишком специфичный у нас чемпионат. То есть неоспоримую фигуру, к которой бы не было вопросов и по отношению к которой не было бы сомнений, Кахигао найти не может сейчас. И есть ощущение, что берут испанца, с которым будет комфортно работать спортивному директору — а факторов за эту кандидатуру является то, что он работал с Эмери, который сейчас в порядке. Но этого не делает кандидатуру неоспоримой», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».