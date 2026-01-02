Защитник «Баварии» Ким Мин Джэ принял решение по своему будущему — источник

Защитник «Баварии» Ким Мин Джэ принял решение по поводу своего будущего. Он стал предметом интереса ряда европейских клубов. Однако сам 29-летний кореец отклоняет все поступающие предложения — он намерен остаться в «Баварии» как минимум до лета и бороться за место в основном составе. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Отмечается, что основными претендентами на футболиста являются турецкий «Фенербахче» и ряд итальянских клубов. Но все они получили отказ от игрока.

Нынешний контракт Кима Мин Джэ заканчивается в конце июня 2028 года. В нынешнем сезоне кореец провёл за «Баварию» 17 матчей во всех турнирах.