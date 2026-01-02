Скидки
Дмитрий Тихий перешёл в «Волгу»

Ульяновская «Волга» официально объявила о подписании 33-летнего защитника Дмитрия Тихого. Он пополнил состав команды на правах свободного агента. Срок контракта сторон не разглашается.

«Опытный защитник пополнил ряды нашей команды. Рады приветствовать финалиста Кубка России — 2019/2020 в своих рядах!» — написала пресс-служба «Волги».

Последним клубом Тихого был турецкий «Серик». Футболист разорвал контракт с этой командой из-за проблем с выплатами — за четыре месяца в клубе он не получил ни одной зарплаты. Во втором турецком дивизионе Дмитрий Тихий провёл семь матчей, не записав на свой счёт результативных действий. Ранее он выступал за «Пари НН», «Химки» и ряд других клубов.

