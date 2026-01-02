Дмитрий Булыкин высказал пожелания «Динамо» на 2026 год

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказал пожелания московскому «Динамо» на 2026 год. Он пожелал клубу стабильности и высоких результатов.

«Для «Динамо» хочу пожелать больше стабильности, высоких результатов и побольше радости от каждого матча или же от игры и результата. Конечно, результат всегда стоит на важном месте!», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, в ноябре 2025 года тренерский мостик «Динамо» покинул Валерий Карпин. Вместо него команду возглавил Ролан Гусев. На зимний перерыв бело-голубые ушли на 10-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.