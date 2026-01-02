Скидки
«Бавария» объявила о подписании бывшего тренера «Манчестер Сити»

Мюнхенская «Бавария» на официальном сайте объявила о подписании контракта с тренером Даниэлем Фрэдли, который до недавнего времени входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Теперь же Фрэдли станет помощником Венсана Компани в «Баварии».

«Добро пожаловать в Мюнхен, Даниэль!» — написала пресс-служба мюнхенского клуба в социальных сетях.

Напомним, «Бавария» уверенно лидирует в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. Мюнхенская команда набрала 41 очко по итогам 15 сыгранных матчей. Отрыв от дортмундской «Боруссии», занимающей вторую строчку, составляет девять очков.

