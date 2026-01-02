Аленичев выделил два события в российском футболе в 2025 году

Известный российский экс-футболист Дмитрий Аленичев выделил два главных события в российском футболе по итогам 2025 года.

— Что можете отметить в прошедшем году для российского футбола?

— Приятно, что интрига в РПЛ была до последнего тура в прошлом чемпионате. Это большой плюс для болельщиков и интерес. Самое главное, что «Краснодар» впервые стал чемпионом страны. Это большая заслуга Сергея Галицкого, который сделал шикарные условия: академия, стадион. И всегда делал всё возможное ради своих воспитанников и главной команды. И главная команда наконец-то сделала ему такой фантастический подарок — первое в истории чемпионство! — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.