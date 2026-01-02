Синицын: в 2026 году хочу пожелать болельщикам как можно больше ярких впечатлений

Бывший российский голкипер «Краснодара» Андрей Синицын обратился к болельщикам с новогодними пожеланиями. Он пожелал побольше ярких впечатлений от футбола, здоровья и хорошего отдыха на новогодних каникулах.

«В 2026 году хочу пожелать болельщикам как можно больше ярких впечатлений от игры любимых футболистов, команд и сборной. Здоровья, конечно. Командам и спортсменам — поменьше травм и больше ярких моментов, впечатлений. Чтобы хорошо отдохнули, подготовились и порадовали своей игрой в предстоящем году», — сказал Андрей Синицын в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.