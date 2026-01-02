Скидки
Агент сообщил, что Джикия хочет вернуться в «Спартак»

Футбольный агент и менеджер Владимир Кузьмичев сообщил, представляющий интересы защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, сообщил о желании футболиста вернуться в «Спартак». Он выступал в составе красно-белых в период с 2017 по 2024 год. Со «Спартаком» Джикия успел стать чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

— Правда ли, что Джикия так сильно хочет вернуться в «Спартак»?
— Для него «Спартак» — это не просто этап карьеры. Это клуб, который поверил в него, когда он пришёл из небольшой команды. Который дал шанс, а затем доверил капитанскую повязку. Георгий искренне благодарен «Спартаку», не на словах, а на деле. Он помнит этот путь, помнит поддержку болельщиков.

Если в один прекрасный день возникнет реальная возможность вернуться — не ради ностальгии, а чтобы внести вклад, — он обязательно воспользуется ею. Это не просто мечта. Это осознанное желание завершить путь там, где он стал собой, — приводит слова Кузьмичева «Матч ТВ».

