Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Transfermarkt объявил самых дорогих нападающих в мировом футболе

Transfermarkt объявил самых дорогих нападающих в мировом футболе
Комментарии

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих нападающих в мире по состоянию на сегодняшний день. По версии источника, звание самого дорогого форварда в футболе делят между собой сразу три футболиста: вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и лидер «Реала» Килиан Мбаппе. Рыночная стоимость каждого из них — € 200 млн.

Стоит отметить, что Ямалю 18 лет, Холанду — 25, а Мбаппе — 27.

За тройкой лидеров расположился Винисиус Жуниор из «Реала», трансферный ценник которого составляет € 150 млн. Далее — три игрока со стоимость € 130 млн: Букайо Сака («Арсенал»), Александер Исак («Ливерпуль»), Майкл Олисе («Бавария»).

Материалы по теме
Transfermarkt определил самого дорогого полузащитника в мировом футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android