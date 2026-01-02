Матвей Кисляк выделил лучших футболистов РПЛ в первой части сезона

Полузащитник московского ПФК ЦСКА Матвей Кисляк выделил лучших футболистов первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Он высоко оценил Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» и Алексея Батракова из «Локомотива».

«Стоит выделять команду, которая идёт на первом месте. Поэтому назову Сперцяна, он играет ближе к моей позиции. Стоит отметить его и Лёшу Батракова. Но это если не отмечать нашу команду (смеётся), — приводит слова Кисляка «Матч ТВ».

Напомним, лидером РПЛ на момент зимнего перерыва является «Краснодар». «Быки» на одно очко опережают «Зенит», который занимает вторую строчку в турнирной таблице.