«Чего удивляться — это «Челси». Казанский — о поиске нового тренера для «синих»

Комментарии

Российский журналист Денис Казанский высказался об увольнении тренера Энцо Марески из английского «Челси». Клуб объявил об уходе специалиста вчера, 1 января.

«Челси» приучил к удивлениям. Но в ситуации с отставкой Марески всё равно брови поднимаются. Только что приостановили «Арсенал», грохнули «Барсу» и, казалось, многое Мареска делает правильно в перспективу и уже на сейчас. Речь не про чемпионскую гонку, но точно за серьёзную конкуренцию в четвёрке. Да и трофей тоже какой-никакой, но есть. Вдруг тяжёлый декабрь и приговор. Получается, что за четыре года уже шестой тренер у «синих» уезжает. Удивительно. Вряд ли только флирт с «Сити» Марески может быть причиной. Пока только кажется, что в этом разводе много не спортивного…

Пишут на острове про нового главного из «Страсбурга» Лиама Росеньора. Полагаю, многие помнят его игру за «Халл» и «Рединг». А вот как тренер только первые большие шаги начал делать. И сразу в такой клуб? Хотя чего удивляться — это «Челси», — написал Казанский в телеграм-канале.

