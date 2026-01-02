«Локомотив» выразил соболезнования в связи со смертью Мухсина Мухамадиева

Московский «Локомотив» на официальном сайте выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни экс-футболиста команды Мухсина Мухамадиева.

«На 60-м году после продолжительной болезни ушёл из жизни Мухсин Муслимович Мухамадиев.

Мухамадиев выступал за «Локомотив» в качестве нападающего в 1992 и 1993 годах. В составе железнодорожников сыграл 42 матча, в которых забил 13 мячей.

ФК «Локомотив» выражает соболезнования родным и близким Мухсина Муслимовича», — написано в сообщении клуба.

После завершения игровой карьеры Мухамадиев работал тренером в подольском «Витязе», сборной Таджикистана, таджикистанском «Истиклоле» и в других клубах, а также спортивным директором в казанском «Рубине».