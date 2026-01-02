«Локомотив» выразил соболезнования в связи со смертью Мухсина Мухамадиева
Поделиться
Московский «Локомотив» на официальном сайте выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни экс-футболиста команды Мухсина Мухамадиева.
«На 60-м году после продолжительной болезни ушёл из жизни Мухсин Муслимович Мухамадиев.
Мухамадиев выступал за «Локомотив» в качестве нападающего в 1992 и 1993 годах. В составе железнодорожников сыграл 42 матча, в которых забил 13 мячей.
ФК «Локомотив» выражает соболезнования родным и близким Мухсина Муслимовича», — написано в сообщении клуба.
После завершения игровой карьеры Мухамадиев работал тренером в подольском «Витязе», сборной Таджикистана, таджикистанском «Истиклоле» и в других клубах, а также спортивным директором в казанском «Рубине».
Комментарии
- 2 января 2026
-
14:24
-
14:12
-
14:00
-
13:54
-
13:42
-
13:34
-
13:30
-
13:04
-
13:00
-
12:52
-
12:43
-
12:31
-
12:12
-
12:00
-
11:45
-
11:35Дмитрий Тихий перешёл в «Волгу» Официально
-
11:25
-
11:19
-
10:50
-
10:40
-
10:28
-
09:59
-
09:45
-
09:32
-
09:30
-
09:16
-
09:08
-
08:01
-
06:37
-
03:55
-
02:19
-
01:22
-
00:58
-
00:57
-
00:53