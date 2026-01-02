Скидки
Главная Футбол Новости

Александр Елагин отреагировал на увольнение Энцо Марески из «Челси»

Александр Елагин отреагировал на увольнение Энцо Марески из «Челси»
Комментарии

Российский комментатор Александр Елагин высказался об увольнении тренера Энцо Марески из английского «Челси». Клуб объявил об уходе специалиста вчера, 1 января.

«Более чем странное решение руководства «Челси» по увольнению Марески. И дело тут не в результатах. Да, в последних девяти матчах (после «Барсы» 3:0) всего две победы, но провальным получился декабрь, а это месяц всегда был неприятным для «синих»: английские футбольные статистики посчитали, что за последние несколько сезонов «Челси» набрал всего 62 очка в декабре из 120 возможных. Нет, тут дело не в результатах, вернее не только в них. Руководство «Челси» запретило выпуск книги Марески и было крайне недовольно его несанкционированным интервью La Gazetta della sport. Причина, думаю, в личных отношениях Марески и Эгбали. После завоевания путёвки в ЛЧ УЕФА, победы в Лиге конференций и КЧМ с самой молодой командой АПЛ — и в итоге «пошёл вон» — более чем странное решение.

В отставке Марески много странного и непонятного. Конечно, со временем мы всё узнаем, но… Почитав ваши комментарии, пришёл к выводу, что скороспелых выводов в этом мутном деле делать не стоит.

Меня ещё не то чтобы смутила, но насторожила инфа о том, что Эгбали и К были приятно ошарашены успехами «Челси» в КЧМ и, конечно, в АПЛ в завоевании путёвки в ЛЧ. Получается, что не только Не ждали, но даже Не мечтали о таком прорыве команды под руководством итальянца. Как мы помним, стратегия Эгбали и Боули в корне отличалась и отличается от стратегии Абрамовича, который вкладывал деньги в завоевание трофеев, и поэтому так часто менял тренеров. Однако какие игроки приходили в «Челси»?! Практически все мастера! Именно под трофеи. Да, были и трансферные неудачи. А у кого их нет? Но была понятна линия «партии». Сегодня — всё в тумане. Чего глобально хотят владельцы «Челси»? «Ман Сити» — трофеев! А эти...» — написал Елагин в телеграм-канале.

