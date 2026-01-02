Скидки
Защитник «Рубина» Тесленко рассказал, чего желает команде в Новом году

Комментарии

Футболист казанского «Рубина» Егор Тесленко рассказал, чего желает команде в Новом году. После 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Рубин», набрав 23 очка, располагается на седьмом месте в турнирной таблице.

«Я понял только то, что по футбольным показателям мы должны быть выше в таблице. Мы не добрали своих очков. Но с каждым годом понимание игры чуть меняется. Мы растём и развиваемся, становимся лучше. В следующем году желаю нам всё-таки быть как можно выше в таблице», — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В 19-м туре РПЛ «Рубин» сыграет с махачкалинским «Динамо».

