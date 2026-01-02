Сычёв: мы все соскучились по большим форумам. Верю, что наши ребята на них прорвутся!

Бывший нападающий московского «Спартака», «Марселя» и «Локомотива» Дмитрий Сычёв рассказал, чего бы он пожелал российскому футболу в наступившем 2026 году.

«Самое главное пожелание российскому футболу — чтобы мы наконец вышли на международную арену. Это очень важно для будущего поколения. И мы все соскучились по международным матчам и большим форумам. Верю, что наши ребята на них прорвутся и докажут, что в России есть качественные футболисты, способные играть за свою страну сердцем, отважно, и добиваться успехов — обязательно с гимном и флагом», — сказал Сычёв корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.