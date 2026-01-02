Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павел Погребняк назвал лучшего российского футболиста 2025 года

Павел Погребняк назвал лучшего российского футболиста 2025 года
Комментарии

Бывший нападающий московского «Спартака», «Томи» и санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк назвал лучшего российского футболиста 2025 года. По мнению Погребняка, таким игроком является полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.

«Лучший российский игрок 2025 года — Алексей Батраков», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Батраков провёл 23 матча на клубном уровне, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач. Московский «Локомотив» ушёл на зимний перерыв, занимая третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 37 очками в активе.

Материалы по теме
Фото
Погребняк поздравил фанатов с наступающим Новым годом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android