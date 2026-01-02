Скидки
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» впервые сыграл 0:0 под руководством Слота в АПЛ

«Ливерпуль» впервые сыграл 0:0 под руководством Слота в АПЛ
Комментарии

«Ливерпуль» и «Лидс Юнайтед» сыграли вничью в матче 19-го тура английской Премьер-лиги со счётом 0:0. Таким образом, «Ливерпуль» впервые сыграл 0:0 под руководством главного тренера Арне Слота в чемпионате Англии. Об этом сообщил Squawka в социальной сети Х.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
01 января 2026, четверг. 20:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс

Это первая безголевая ничья «Ливерпуля» в английской Премьер-лиге, с декабря 2023 года, когда клуб встретился с «Манчестер Юнайтед».

«Лидс Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 21 очко за 19 матчей. «Ливерпуль» находится на четвёртой строчке, заработав 33 очка. На первом месте располагается «Арсенал» (45).

