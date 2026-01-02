Юрий Гаврилов пожелал «Спартаку» успехов в новом году

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов пожелал красно-белым успехов в новом, 2026 году. На зимний перерыв «Спартак» ушёл, занимая шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 29 очков по результатам 18 проведённых встреч. Лидирует в чемпионате «Краснодар».

«Что можно пожелать «Спартаку» в новом году? Успехов надо пожелать, хорошей игры, чтобы побольше радовали своих болельщиков! Вот и всё», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В 19-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Сочи» на выезде. Игра состоится 1 марта. Начало — в 16:30 мск.