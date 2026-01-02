Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Гаврилов пожелал «Спартаку» успехов в новом году

Юрий Гаврилов пожелал «Спартаку» успехов в новом году
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов пожелал красно-белым успехов в новом, 2026 году. На зимний перерыв «Спартак» ушёл, занимая шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 29 очков по результатам 18 проведённых встреч. Лидирует в чемпионате «Краснодар».

«Что можно пожелать «Спартаку» в новом году? Успехов надо пожелать, хорошей игры, чтобы побольше радовали своих болельщиков! Вот и всё», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В 19-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Сочи» на выезде. Игра состоится 1 марта. Начало — в 16:30 мск.

Материалы по теме
Роман Павлюченко раскритиковал результаты «Спартака» в 2025 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android