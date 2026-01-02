Скидки
Станислав Агкацев рассказал, в чём стал сильнее в 2025 году

Станислав Агкацев рассказал, в чём стал сильнее в 2025 году
Голкипер «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев рассказал, в каких компонентах игры стал сильнее в 2025 году. Напомним, по итогам прошлого сезона чёрно-зелёные стали победителями Мир РПЛ.

«Я стал опытнее, прошёл через многое, сыграл большое количество матчей. Теперь лучше знаю, как действовать в разных игровых ситуациях, потому что они повторяются из матча в матч», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Станислав провёл 20 матчей на клубном уровне и пропустил 14 мячей. Девять раз Агкацев покидал поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности. «Краснодар» после 18 туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице.

