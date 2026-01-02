Скидки
Футбол Новости

Канищев: вряд ли «Зенит» возьмёт Лигу чемпионов в новом году

Канищев: вряд ли «Зенит» возьмёт Лигу чемпионов в новом году


Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Канищев рассказал, чего бы он мог пожелать сине-бело-голубым в новом 2026 году. На зимний перерыв «Зенит» ушёл, занимая второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

«Что можно пожелать «Зениту» в новом году? Попробовать стать чемпионами РПЛ. Лигу чемпионов вряд ли возьмут. Можно было пожелать «Зениту» выйти из группы ЛЧ, но его там просто нет. Здесь выиграть чемпионат — другого нет», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Все российские команды отстранены от международных турниров с конца февраля 2022-го.

